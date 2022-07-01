'İşimiz Temiz Projesi' eğitimleri Samsun'da başladı

Samsun başta olmak üzere 20 ilde uygulanacak "İşimiz Temiz Projesi" eğitim programı Atakum Halk Eğitim Merkezi'nde başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve bir akaryakıt firmasının iş birliği ile geliştirilen İşimiz Temiz Projesi'nin Samsun'daki başlangıcı Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle gerçekleşti.

Programın açılışında konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında çalışmalarını yürüten TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, “Mikro işletmelerin hijyen kapasitelerini artırarak işlerinin sürdürülebilirliği için fırsat eşitliği yaratma hedefiyle hayata geçirilen, İşimiz Temiz Projesini çok önemsiyoruz. Projenin işletmelere ve bireylere sağladıkları farklı avantajlar var. Böylece fark oluşturacaklarına inanıyoruz” dedi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin, “Sağlıklı bir gelecek için ‘İşimiz Temiz' sloganı ile yürütülen projenin işletmelere ve bireylere sunulan avantajlarından ilimizin azami ölçüde faydalanmasını hedefliyor, halkımızı hijyen eğitimleri için halk eğitimi merkezi müdürlüklerimize bekliyoruz“ diye konuştu.

Eğitimler ücretsiz

81 ilde yaygınlaştırılması hedeflenen “İşimiz Temiz” hijyen eğitimlerinin yiyecek içecek, konaklama ve ulaşım sektörlerindeki mikro işletmeler başta olmak üzere hijyen normlarını yükseltmek isteyen diğer işletme sahipleri ve çalışanları ile tüm bireylere ücretsiz olarak sunulduğu belirtildi.

Büyük avantaj sağlıyor

İşimiz Temiz Projesi'nin ücretsiz eğitimlerin yanı sıra bireylere ve işletmelere sağladığı avantajlar da dikkat çekiyor. Projenin bireylere sağladığı avantajlar arasında Millî Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesine ek olarak talep edenlere sunulacak Europass Sertifika Eki bulunuyor. Bu belgeye sahip kişiler ömür boyu geçerli mesleki yeterlilik belgesi ile Avrupa ülkelerinde iş başvurusu yaparken bir adım öne geçebiliyor. Bununla birlikte proje eğitimini tamamlayan kişilere çıraklık yerine doğrudan kalfalık sınavına girme imkânı tanınıyor. Proje eğitimini tamamlayan ve web sitesine kayıt olan işletmeler ise işletme ismine özel hazırlanan İşimiz Temiz İşletme Belgesi, İşimiz Temiz çıkartması, manifesto posteri ve temizlik takip çizelgelerinden oluşan İşimiz Temiz Kiti ile birlikte proje ortağı akaryakıt şirketinin avantajından yararlanabiliyor.

Proje eğitimlerine katılmak isteyen kişiler halk eğitimi merkezlerine giderek ya da internet üzerinden kayıt oluşturabiliyor.