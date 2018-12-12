Isınmaya çalışırken yangın çıkartmayın

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte etkili olan soğuk havalar, özellikle doğalgaz olmayan evlerde elektrikli ısıtıcıların kullanılmasına neden oluyor. Bazı vatandaşlar elektrikli sobalar ile evlerini ısıtmaya çalışırken bazıları ise soğuk olan yataklarını ısıtmak için elektrikli battaniye kullanmayı tercih ediyor. Samsun Elektrik, Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Osman Saka, elektrikli battaniye ve soba kullanırken dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

“Elektrikli battaniye açıp sabaha kadar uyumayın”

Sabaha kadar açık kalan elektrikli battaniyelerin yangına sebebiyet verebileceğini dile getiren Osman Saka, “Kış mevsiminin en soğuk dönemleri gelmeye başladı. Buna paralel olarak elektrikli ısıtıcıların kullanımı da arttı. Özellikle elektrikli soba ve elektrikli battaniye kullanımı şehrimizde oldukça fazla. Bunları kullanırken belli önlemler almamız gerekiyor. Bazı elektrikli battaniyelerin otomatik kapanma sistemi yok. Sürekli açık bırakıldığında veya açık bırakılıp yatıldığında aşırı ısınmadan dolayı yangına sebebiyet verebiliyor. Vatandaşlar eğer elektrikli battaniye kullanıyorsa battaniyeyi yatmadan biraz önce açıp, yattıkları anda da kapatmaları gerekiyor. Aksi takdirde aşırı ısınan battaniyeler ya bozulur ya da yangına sebebiyet verebilir. Elektrikli soba kullanan vatandaşlar da elektrikli sobanın fişinin bağlı olduğu prizin kablosunun serbest olması gerekiyor. Prizin kablosu dolanmış bir şekilde elektrikli soba çalışırsa o kablo aşırı ısınmadan dolayı yangına sebebiyet verebilir. Vatandaşlar kabloları tamamen serbest şekilde ve uzunlamasına bırakmalıdır” dedi.

Elektrik tasarrufu için yapılması gerekenler

Elektrik tasarrufu yapmak isteyenlere uyarılarda bulunan Saka, şunları söyledi:

“Elektrik tasarrufu yapmak için cihazları kumandasından kapatmak yetmez. Özellikle bazı teknolojik aletler kumandadan kapatıldığında bile elektrik harcayabilir. Bunun önüne geçilebilmesi için kullanılmayan elektrikli aletlerin fişinin çekilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra arkadan hava sirkülasyonu ile çalışan beyaz eşyaların duvara sıfır bırakılmaması gerekir. Duvara sıfır şekilde kullanılan beyaz eşyalar hava sirkülasyonunun az olmasından dolayı kolay ısınıp, soğumak için daha fazla elektrik harcayacaktır. Bunun önüne geçmek için de beyaz eşyalar ile duvar arasından en az 20 cm boşluk olması lazım. Bu sayede hava sirkülasyonu daha kolay yapılır ve eşyaların çabuk ısınması önlenir. Aydınlatma kullanımında da LED ışıklar kullanılabilir. LED ışıkları 1,5 volt gibi küçük bir akımla çalışıyor. Tasarruf ampulleri ise 220 volt elektrikle çalışıyor. Aydınlatma tasarrufu için de LED ışıkların kullanılmasını öneriyorum.”