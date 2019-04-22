İŞKUR İl Müdürü Meydan, çalışmaları yerinde inceledi

Çalışma ve İş Kurumu Samsun İl Müdürü Haşim Meydan, Müdür Yardımcısı Köksal Kır ve Bafra Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik ile birlikte 2019 İstihdam Seferberliği kapsamında iş yerlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bafra Hizmet Merkezi tarafından yapılan hizmetleri yerinde gezen İl Müdürü Haşim Meydan, ”Bafra Hizmet Merkezimiz personelinin tüm kurum ve kuruluşlarla güçlü bir diyalog içerisinde bulunarak, işverenlere yönelik teşvik ve destekleri zamanında aktarıldığını ve bu nedenle de teşviklerden tüm işverenlerimizin faydalanabildiğini yerinde görmek bizleri sevindirmiştir. Çalışma arkadaşlarımızın ilçemizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak daha fazla çalışmaları gerektiğini belirtmek isterim" dedi.

Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik ise, ”Çalışma arkadaşlarımızla beraber istihdamın arttırılması için gayret etmekteyiz. Arkamızda bizleri destekleyen ve teşvik eden bir müdürümüzün olması bizleri olumlu yönde etkilemektedir. 2019 yılı itibariyle il müdürlüğümüzce bizlere verilen hedefleri ziyadesiyle gerçekleştireceğiz. Bunun için çalışıyoruz. Bizlere destek veren tüm işverenlerimize teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.