İŞKUR'dan işverenlere çağrı

Samsun İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan, 2019 İstihdam Seferberliği ile yeni teşviklerin iş gücü piyasasına bir canlılık getireceğine inandığını belirterek, “Bütün işverenlerimizi destek ve teşviklerden faydalanmaları için İŞKUR'a bekliyoruz" dedi.

Samsun Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi, 2019 yılı istihdam hedeflerinin gerçekleştirmek amacıyla iş piyasası ziyaretlerini arttırarak devam ediyor. Bafra ve bağlı ilçeleri olan Alaçam, 19 Mayıs ve Yakakent'te yılsonuna kadar çalınmadık kapı bırakmayacak olan Bafra İŞKUR, İl Müdürü Haşim Meydan ve İl Müdür Yardımcısı Köksal Kır'ın katılımıyla Bafra Öğretmenevi'nde mali müşavirlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Samsun İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan, ”İş yapmayı konuşmaktan daha çok seviyoruz. Ben ve bütün personelim Samsun'un emrindeyiz. Devletimiz tarafından verilen teşviklerin tüm işverenler tarafından faydalandırılması için mücadele ediyoruz. İstihdamı arttırıcı her türlü iş birliğine hazırız. Sizlerden mükelleflerinize devletimiz tarafından verilen teşviklerin aktarılmasını bekliyoruz. Bafra Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz ile mali müşavirlerimizle olan iş birliği çalışmalarından memnunum. 2019 İstihdam Seferberliği ile yeni teşviklerin iş gücü piyasasına bir canlılık getireceğine inanıyoruz. Bu teşvik ve destekleri Bafra ve bağlı ilçelerinde bulunan tüm işletmelere duyurmak ve faydalandırmak amacıyla iş ve meslek danışmanlarımız sahada faaliyetlerini sürdürmekle beraber, istihdama doğrudan etki edecek firmalarla bizzat bizler ziyaretlere katılmaktayız. Bu konuda tüm işverenlerimizin destek ve teşviklerden faydalanması için İŞKUR'a bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı İŞKUR Hizmet Merkezi İş ve Meslek Danışmanı Erdem Gökduman tarafından yapılan 2019 İstihdam Teşvikleri ve İŞKUR destekleri sunumunun ardından soru-cevap bölümüyle son buldu. Toplantıya Bafra Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik, Mali Müşavirler Odası Bafra Temsilcisi Eyüp Aydın, mali müşavir ve muhasebeciler katıldı.