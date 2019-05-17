İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezinden ahde vefa

1996 yılında da merhum İsmail Ahıskalı tarafından nakdi yardımla yaptırılan, İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi idareci ve öğretmenleri öğrencilerle birlikte İsmail Ahıskalı'nın 95 yaşındaki eşi Edibe Ahıskalı'yı Samsun'daki evinde ziyaret etti. Öğretmen ve öğrenciler ziyarette eşi Edibe Ahıskalı'nın Anneler Günü'nü kutlayarak eğitime vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ettiler.

16 yıl önce vefat eden İsmail Ahıskalı'yı rahmetle, minnetle ve şükranla andıklarını ifade eden Okul Müdürü Ayhan Kandazoğlu, “Okulumuz bağışçısı İsmail Ahıskalı'nın eşi Edibe Ahıskalı'nın Anneler Günü'nü kutlamak için merkezimiz öğrenci ve öğretmenleri ile birlikte evinde ziyarette bulunduk. Mesleki eğitim merkezinin yapımı ve donanımı konusunda bağışları olan Ahıskalı ailesinin çırak-kalfa öğrenci yetiştirmemiz de oldukça önemli katkıları vardır. Ahde vefa kavramının titizlikle yaşatılmaya çalışılan öğrencilerimizle birlikte bu anneler gününde Edibe Ahıskalı ve oğlu Alptekin Ahıskalı ziyaret ederek, İsmail Bey'in esnaflık anlayışını, yaşanan o dönemdeki mesleki tutumunu, çırak öğrencilere verdiği değeri ve mesleğin yaşatılabilmesi yaptıklarını konuştuk” dedi.

Okul Müdürü Kandazoğlu, Ahıskalı ailesinin genç yaşta önemli bir rahatsızlıktan kaybetmiş olduğu kızları Dilfiruz Ahıskalı'nın adını da kalıcı olarak yaşatmak için okulda bir bölüme adını vermenin onurunu yaşayacaklarını ifade etti. Alptekin Ahıskalı ve Edibe Ahıskalı gösterilen hassasiyetten dolayı teşekkürlerini ifade etti.