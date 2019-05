İsmail Uyanık: “Düşmanın attığı taş değil, dostun attığı gül yaralarmış adamı”

Başkan İsmail Uyanık, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, sezonu değerlendirdi. Sezon öncesi ve şu anki kulübün durumunu değerlendiren Uyanık, görüşülen oyuncular, teknik direktörler ve istifa edeceği yönündeki iddialara yaklaşık 1,5 saat süren basın toplantısı ile cevap verdi.

“Sezon başında Aykut Kocaman ile görüştük”

Sezon başında Aykut Kocaman gibi birçok tanınmış ve başarılı teknik direktör ile görüştüklerini açıklayan Başkan İsmail Uyanık, “Sezon başında Aykut Kocaman, Orhan Atik, Gigi Multescu ve İsmet Taşdemir ile görüştük. Devre arasında da Yalçın Koşukavak, İrfan Buz, Ertuğrul Sağlam ve Hamza Hamzaoğlu ile görüştük. Vizyonumuz, kendimize inancımız ve ekonomik durumumuz bunlarla masaya oturacak gücü bize vermişti. Futbolculardan da Abdülkadir Parmak gibi oyuncularla anlaştık ama Trabzonspor'un tahtası kapalı olduğu için transfer olmadı. Bazı futbolcular bu lige gelmek istemezken bazı futbolcular ile ise anlaşamadık. Ertuğrul Sağlam konusunda da biz bu sene farklı bir kurum yapısındayız. ‘Ertuğrul Hoca, biz açıktayız, dardayız, paramız da pulumuz da yok ve sana ihtiyacımız da var' desek, yüzde 100 inanıyorum ki İsmail Uyanık – Ertuğrul Sağlam ilişkisinde Ertuğrul 1 dakika durmadan gelir, Samsunspor'da görev alırdı. Biz bir kurum olarak, onu ahde vefa değil de büyük bir projenin 3-5 yıllık parçası olarak olaya yaklaşmasını istedik. Profesyonel durumda rakamsal anlamda birbirimizi tatmin etmeyen bir durum ortaya çıktı ve anlaşamadık” dedi.

“Samsunspor'un sahibi, 2 milyon Samsunsporludur”

Samsunspor'un sahibi olmanın belli kuralları olduğunun altını çizen İsmail Uyanık, “Bu kulübe verilen emek ve paralar var. Bu şirket sonuçta satın alındı. Bu şirketi satın almakla birlikte bu şirketin sahibi olmanın belirli kuralları var. Burası, Samsunspor. Buranın sahibi olabiliriz ama buranın sahibi 2 milyon Samsunsporludur. Burayı, o Samsunspor sevdalılarının istediği gibi başarılı yönettiğimiz müddetçe, onların icazeti ve onayıyla burada kalabiliriz. Burada zorla kalmak mümkün değil. İster taraftar de ister müşteri de. Sen eğer desteklemiyorsan, gönülden bir bağ kalmamışsa Samsunspor'a, köklerinden kopan Samsunspor'un dolayısıyla ayakta kalması mümkün değildir. Hem sportif alanda başarılı olmalıyız hem de Samsunsporluları mutlu edecek duruşu göstermeliyiz. Bu anlamda da her şeyimize dikkat etmeliyiz. Olan bazı şeyleri herkes soruyor. Yüksel kardeşimizin seçtiği bazı sözcüklerde, tanımlamalarda, kelimelerde ne düşünülüyorsa, ben de bir sürü Samsunsporlu ne düşünüyorsa o düşüncedeyim. Ama ben bu birlikteliği bugüne kadar ayakta tutmaya çalıştım. Orası da çalıştı. Çünkü ortada verilen emek, harcanan para var. Biz istediğimizi aldık, istediğimizi yaptık. Şimdi biz başarısızsak, yönetim değişecekse hiçbir sıkıntı yok. Biz buraya Samsunspor için geldik. Kendi şahsi bir şeyimiz yok. Bu benli veya bensiz olmuş hiç önemli değil. Benim öyle bir iddiam da yok. Ben bu sene sadece başkanlık yapmadım. Kulüp müdürlüğü, basın sözcülüğü yaptım. Olmadık yerlerde otoriteyle karşı karşıya kaldım. Dışarıdan görülmeyen bir sürü şey yaptık. Olay sadece takımın iyi oynaması değil. Stada giren seyircilere kurulan bariyerlerin kaldırılmasından tutun bin tane şey yaptık. Yapmamız gerekeni yaptık. Bunları konuşmak bile yanlış” diye konuştu.

“Düşmanın attığı taş değil, dostun attığı gül yaralarmış adamı”

Yüksel Yıldırım'ın kullandığı sözcüklere ve taraftarların bu söylemlere olan tepkilerine de değinen Uyanık, şunları söyledi:

“Fikir ayrılıkları tabii ki olabilir. Herkes kendi açısından şey olabilir. Bunları Cumartesi günü konuşacağız. Her türlü şeye açık. Bu bir gönül bağıdır. Samsunspor bir şirkettir ama gönül bağıyla yürüyen bir şirkettir. Samsunsunspor'un 2 milyon sahibi vardır. Ben de o 2 milyon kişiden biriyim. Bizim gönül birlikteliğimizin olmadığı yerde kendi adıma 1 saniye bile durmam için neden yok. Tek söz verdiğim ve sorumlu olduğum kişi, bu işe soktuğum, girdiğim arkadaşım Yüksel'dir. Bir de bana şirketleşme yetkisini veren Samsun halkıdır. Çünkü biz burayı herhangi bir holdinge satmadık. Samsun'un çocukları, Samsunsporlu insanları burayı bir şirket mantığıyla yönetebilmeleri adına sistem değişikliğine gitmek için yaptık. Para kazanmak adına yapılan bir iş olsa, 1-2 milyona 1. Lig ve 2. Lig'de satılık onlarca kulüp var. Biz de Yüksel Bey de Samsunsporlu olduğumuz için buradayız. Onun hayat anlayışı, parayı tarif edişi benimki gibi olmayabilir. Benim de kendimi ifade etme şeklim onun seçtiği sözcüklerle olmadığı kesin. Dolayısıyla bizim paranın dışında majör konuların içinde bir anlaşmazlığımız yok. Fakat benim kendime göre benim ondan onun benden bazı şeyleri olabilir. Benim tarzımda bunu önce onun bilmesi gerekiyor. Yönetim kurulu toplantısı yapıp, orada konuşmamız gerekiyor. O çok yoğun çalışan bir insan. Her ay düzenli olarak yönetim kurulu toplantısı yapamadık. 30 senelik arkadaşı ve şirket yetkilisi Mustafa Erkanat, benimle beraber zaman geçirdi. Oryantasyonu sağladı. Oryantasyonu tamamlama sürecinde birtakım şeyler olabilir. Cumartesi gününden sonra her şeyi anlatabilirim. Kimsenin kötü bir niyeti yok. Ama bazı şeyler var. ‘Düşmanın attığı taş değil, dostun attığı gül yaralarmış adamı' bizim konumuz biraz da böyle anlatılabilir.”

Öte yandan Uyanık, Haziran ayında bir Samsunspor Kulübü Derneği'nde kongre olacağını, aday olup olmayacağını da Cumartesi günü yapılacak toplantının ardından açıklayacağını belirtti. Uyanık, bu sezon Samsunspor'un 70 milyon TL civarında ödeme yaptığını da sözlerine ekledi.