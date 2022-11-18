İsrafı önleyen, geri dönüşümü destekleyen proje hayata geçti

Projeyle atıklar toplanarak geri dönüştürülecek. Proje, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel tüm eğitim kurumları, öğretmenevi ve halk eğitimi merkezlerinde uygulanacak.

Proje kapsamında çevrimiçi platform üzerinden bilgi işleme ve duyuru sistemi kurulacak. Bu sayede okullar lisanslı geri dönüşüm firmasına teslim edilen atıkların sayısal verilerini sistem üzerinden takip edebilecek.

Proje komisyonunca belirlenen etkinlik takvimi çerçevesince Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Deşikliği İl Müdürlüğü iş birliği ile 17 ilçede öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin çevre bilinci kazanmasını sağlayacak yüz yüze çevrimiçi sunum programları gerçekleştirilecek. Alanında uzman kişiler tarafından yapılacak bilgilendirme toplantıları ile çevrenin nasıl temiz tutulacağı ve atık toplamada dikkat edilmesi gereken hususlar konularında farkındalık oluşturulacak.

Yarışmalar ile öğrenciler teşvik edilecek

Proje kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere her bir okulun katılım sağlayacağı, “Geri Dönüşen Sahil” , “Geri Dönüşen Okul” , “Geri Dönüşen Ev” temalarında kısa film, eser/ürün/tasarım sergisi, resim sergisi, fotoğraf sergisi, 30 dakikalık tiyatro/skeç alanlarında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje komisyonu tarafından belirlenen ve önceden duyurulan süreç takvimi kapsamında yarışmalar yapılacak. Mayıs ayı içerisinde dereceye girenlere düzenlenecek törenle ödülleri verilecek.

Proje yıl boyunca canlı tutulacak

Proje kapsamında, tüm okullar ve kurumlar yıl boyunca canlı tutulacak ve öğrencilerin hem ferdi olarak hem de sınıflarıyla ekip halinde katılım sağlayacakları sınıflar arası atık toplama faaliyeti yürütülecek. Geri dönüşüm kutuları olmayan sınıflara kutular yerleştirilecek.

Projeye Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri / Belediyelerin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlükleri de destek verecek.