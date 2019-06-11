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İsrail'de denizde boğulan Ordulu inşaat işçisinin cenazesi Samsun'da

İsrail’de inşaata çalışan Ordulu 3 çocuk babası bir işçi, yüzmek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

İsrail'de inşaata çalışan Ordulu 3 çocuk babası bir işçi, yüzmek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.


Olay, İsrail Tel Aviv'de meydana geldi. Ordu'nun Ünye ilçesinde ikamet eden 3 çocuk babası Abdülmecit Öztürk (49), 18 ay önce çalışmak için İsrail'e gitti. İnşaatta çalışan Abdülmecit Öztürk, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi bugün uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanına getirildi ve otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.


Soruşturma devam ediyor.

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