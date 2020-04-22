İstanbul Alaçamlılar derneğinden 350 yardım kolisi

İstanbul Esenler Alaçamlılar Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere hazırladığı 350 yardım kolisinin 50'sini Samsun'un Alaçam ilçesine gönderdi.

Merkezi İstanbul Esenler'de bulunan, Alaçamlılar Derneği bu yıl Korona virüs salgını nedeni ile Ramazan ayında yapılmayacak olan iftar programları bütçesiyle, ihtiyaç sahibi 350 aileye Ramazan kolisi dağıtma kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda 350 kolinin 50'sini Alaçam ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere dağılmak üzere Alaçam Kaymakamlığı'na gönderdi.

Korona virüs (Kovid-19) salgından dolayı mağdur olan ve çalışamayan ailelere katkı sunmayı hedeflediklerini ifade eden Dernek Başkanı Mustafa Elibol, ”Hayırseverlerden destek alarak bu yardımları gerçekleştirdik. Her sene yapmış olduğumuz çalışmayı biraz daha öne çekerek şu anda 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' projesi altında insanlara kumanyaları biraz erken ulaştırma kararı aldık. 350 kolinin 50'sini Alaçam ilçesinde ikamet eden vatandaşlara dağılması üzere Alaçam Kaymakamlığı'na gönderdik. İhtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması noktasında bizlere her konuda yardımcı olan Alaçam Kaymakamımız Fikret Zaman'a ve dernek üyeleri adına teşekkür ederim” dedi.