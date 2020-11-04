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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda Samsun'da 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 7 ili kapsayan FETÖ operasyonunda Samsun’da da bir mali müfettiş gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 7 ili kapsayan FETÖ operasyonunda Samsun'da da bir mali müfettiş gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul polisi tarafından 7 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock mesajlarından tespit edilen kripto 19 örgüt üyesi yakalanmasına yönelik başlattığı operasyonda Samsun'da da mali müfettiş olduğu öğrenilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınan İ.M.B. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.


İ.M.B.'nin ifadesinin Samsun'da alınıp Samsun Adliyesine sevk edildikten sonra İstanbul adliyesinde savcıya ve mahkemeye Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade vereceği öğrenildi.

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