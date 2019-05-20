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İstanbul polisinin FETÖ'den aradığı öğretmene adli kontrol

İstanbul polisinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aradığı kadın öğretmen Samsun’da yakalandı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul polisinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aradığı kadın öğretmen Samsun'da yakalandı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul polisi tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aradığı aktif görev yaptığı öğrenilen öğretmen H.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock abonelik kaydı olduğu iddia edilen H.K., polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.


Şüpheli H.K., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İstanbul Adliyesine bağlanıp mahkemeye ifade verdi. H.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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