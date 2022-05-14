İstanbul'da Samsun rüzgarı

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle İstanbul'da organize edilen “Büyük Samsun Buluşması” ziyaretçi akınına uğruyor.

“Yenikapı'ya Gel”, “Samsunu Gör” sloganıyla Samsun'un doğal güzellikleri, lezzetleri ve kültürünü yerinde görme imkânı sağlanan tanıtım günlerine İstanbul'da yaşayan Samsunlular akın ediyor. Tanıtım günlerinde stant açan Bafra Belediyesi, yöresinin lezzetlerini misafirlerine sunuyor. Bafra Belediyesi tarafından hazırlanan stant her yaştan ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Her açıdan ilçenin tanıtımına yönelik çalışmaların yer aldığı stantta Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da ziyaretçilerle yakından ilgileniyor, bizzat ikramlarda bulunuyor.

“Tüm hemşehrilerimizi standımıza davet ediyorum”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Samsun Tanıtım Günleri kapsamında İstanbul çevresindeki gurbetçi hemşehrilerimizle beraber oluyoruz. Belediyemiz tarafından hazırlanan standımızın gördüğü ilgi bizleri oldukça mutlu ediyor. Gönül belediyeciliği projelerimizi, incelemek ve fikirlerini bizimle paylaşmak isteyen, Bafra'mızı Yenikapı'da yaşamak isteyen tüm hemşehrilerimizi standımıza davet ediyorum. Bafra denildiğinle akla gelen meşhur pidemiz, kaymaklı lokumumuz, nokulumuz, dondurmamız ve keşkeğimizden ziyaretçilerimize ikram ediyoruz. Samsun halkını, doğduğumuz topraklardan, doyduğumuz topraklarda bir araya gelmek, hasret gidermek, sohbet etmek, kültürümüzü yaşamak için, birlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek adına bu güzel etkinliğe vesile olan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bafra Belediyesi standında ilçenin tarihi, kültürel, doğal ve folklorik güzelliklerini ayrılarıyla anlatan çalışmaların yanında Bafra pidesi, kaymaklı lokum, nokul, Bafra dondurması ve keşkek gibi fark oluşturan lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Zembil ve Bafra pirincinin tanıtımına yönelik etkinlikler de yer alıyor.