İstanbul'dan belgesiz yolculuk jandarmaya takıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan yol kontrolünde İstanbul'dan 'seyahat izin belgesi' olmadan gelen bir şahıs yakalanarak ceza kesildi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle şehirlerarası seyahat yasağı ve HES kontrolü kapsamında jandarma tarafından yapılan denetimde, İstanbul'dan bir şahsın 'seyahat izin belgesi' olmadan Salıpazarı ilçesine geldiği, ilçe girişinde jandarma ekiplerince tespit edildi. Bunun üzerine şahsa idari para cezası kesildi.

Yetkililer özellikle bayram arifesinde kurallara uyulmasının önemli olduğunu, kontrollerin devam edeceğini belirterek sosyal mesafe, maske, hijyen kuralları ve aile ziyaretinde bulunulmamasını istediler.