İstanbul'dan getirilen uyuşturucu Bafra'da ele geçti

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yakakent ilçesinden İstanbul'a giden A.Ç. isimli şahsın uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşan Yakaket İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bildirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde İstanbul'dan gelen yolcu otobüsünü Bafra girişinde durdurdu. A.Ç.'nin üzerinde ve bavulunda yapılan aramada satışa hazır vaziyette 4 parça halinde 1,33 gram kokain, 2 paket halinde 35,75 gram metamfetamin, 4,49 gram gelen skunk ve 4,99 gram gelen sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.