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İstanbul'dan Samsun'a getirilen skunkla ilgili 2 şahıs adliyede

İstanbul’dan yolcu otobüsü ile Samsun’a skunk adlı uyuşturucu madde getiren bir şüpheli ile söz konusu uyuşturucu ile bağlantısı olan şahıs polisteki sorgulanmalarının ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

İstanbul'dan yolcu otobüsü ile Samsun'a skunk adlı uyuşturucu madde getiren bir şüpheli ile söz konusu uyuşturucu ile bağlantısı olan şahıs polisteki sorgulanmalarının ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda İstanbul'dan Samsun'a satmak için uyuşturucu getiren H.B.'yi takibe aldı. Samsun'da yolcu otobüsünden indiği bir sırada yakalanarak gözaltına alınan H.B.'nin çantasında yapılan aramada 1 kilo skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın, narkotik dedektör köpeklerinin çantadaki uyuşturucunun kokusunu almaması için çantanın kenarlarına Türk kahvesi ve lokum koydukları tespit edildi. Narkotik polisi olayla ilgili Samsun'da da F.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.B. ile F.İ., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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