İstanbul'dan Samsun'a ‘mutluluk' taşıdılar

İstanbul'da faaliyet gösteren ve gönüllülerden oluşan ‘Küçük Hediyeler Büyük Mutluluklar' ekibi Samsun'a gelerek köy okullarında okuyan ilkokul ve anaokulu öğrencisi çocukları verdiği hediyelerle sevindirdi.

İstanbul'dan Samsun'a mutluluk getiren ekip yüz yüze eğitime başlayan miniklerin gözlerinde gülümseme bıraktı. Dergeriş, Düvecik, Demirci, Düzardıç İlkokulu ve Canik Özel Eğitim 1 ve 2. Kademe okullarından 300 öğrenciye kırtasiye malzemesi, zeka oyunları, çanta ve bot dağıtımı gerçekleştirildi. Çocukların bağışıklık sistemi güçlensin diye bağışçı bir firma tarafından hibe edilen 24 bin TL değerindeki 300 adet balık yağıda çocuklara ulaştırıldı. Ekip tarafından yapılan ziyarette ayrıca Samsun Okuma Vakti Projesi'ne 6 bin adet kitap bağışı gerçekleştirildi. Canik ilçesinde hayata geçirilen Orman Okuluna da 5 adet bilgisayarsız kodlama seti bağışı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen tarafından ekibe teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Yaptıkları çalışmaları anlatan gönüllülerden Türkan Ağıralioğlu Avcı, “2015 yılında 4 arkadaşla yola çıkmıştık. Bin tane kitap ayracıyla bu işe başladık, şu an 55 kişilik bir gönüllü grubumuz var. Öğretmen, doktor, mühendis gibi çeşitli iş kollarından bu arkadaşlarımızla her sene yaptıklarımız bir adım daha öteye taşıyoruz. Biz yalnızca çocukları düşünen gönüllü bir ekibiz. Doğu ve batı ayırt etmeden Türkiye'nin her köşesinde köy okullarında okuyan çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için çalıyoruz. Yaptığımız çalışmaları da her zaman Milli Eğitim ile iş birliğinde gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken de sosyal durum gözetmiyor hiçbir çocuğumuzun gözü kalmasın diye uğraşıyoruz. Bugün olduğu gibi köy okullarına yardımlarımız oluyor onun haricinde yetim çocuklar için de çalışmalarımız var. Bizim isteğimiz üzerine Milli eğitim yetim çocukları belirliyor. Çocukların ihtiyacı olan malzemeler biz tarafında temin ediliyor ve onları rencide etmemek için yetkili kişiler uygun şekilde bu malzemeleri teslim ediyor” dedi.