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İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 2 zanlıya gözaltı

İstanbul’dan Samsun’a getirilen uyuşturucu polisin takibi sonucu ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'dan Samsun'a getirilen uyuşturucu polisin takibi sonucu ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 şahsın kullanmış olduğu araç ile İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi elde etti. Söz konusu araç ele geçirildi. Araçta yapılan aramada 2 paket halinde 12 gram bonzai ve 2 bin 256 adet ekstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. ve M.Ş. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan 2 zanlı, uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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