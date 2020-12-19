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İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken yakalandı

İstanbul’dan Samsun’a yolcu otobüsüyle uyuşturucu getiren bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu otogarda yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu getiren bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu otogarda yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi bulunan A.K.'yi takibe aldı. Samsun'a geldiğinde yolcu otobüsünden inen A.K. yakalanarak gözaltına alındı. A.K.'nin çantasında ve üzerinde yapılan aramada, 325,50 gram bonzai, 0,45 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet bong çubuğu ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K. hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

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