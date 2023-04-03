İstanbul'dan uyuşturucu getiren şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yakakent ilçesinden İstanbul'a giden A.Ç. isimli şahsın uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşan Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bildirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde İstanbul'dan gelen yolcu otobüsünü Bafra girişinde durdurdu. A.Ç.'nin üzerinde ve bavulunda yapılan aramada satışa hazır 4 parça halinde 1,33 gram kokain, 2 paket halinde 35,75 gram metamfetamin, 4,49 gram skunk ve 4,99 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.