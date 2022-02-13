İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalanan şahıs tutuklandı

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsü ile uyuşturucu getirilmesi ile ilgili düzenlediği operasyonda Türkmenistan uyruklu G.Y. ile H.G.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 96 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen G.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, H.G. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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