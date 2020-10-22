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İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalandılar: 4 gözaltı

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getiren 4 kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 4 kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirdikleri istihbar edilen T. D., R.S.E., K.C.Ö. ve M.C.Ö. isimli şahısları Samsun girişinde içinde bulundukları araçla birlikte yakaladı.


Söz konusu araçta ve şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda,157,27 gram metamfetamin, 1,35 gram kokain, 1 adet captagon ve 3,18 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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