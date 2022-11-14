İstasyonda gerginlik

Samsun'da tramvay istasyonunda kadın yolcu ve kadın güvenlik görevlisi arasında tartışma yaşandı.

Olay, Atakum ilçesinde Türkiş Tramvay İstasyonu'nda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın yolcu 8 yaşındaki çocuğuyla birlikte tramvaya binmek istedi. Kendisine kart basan kadın yolcu, 8 yaşındaki çocuğuna kart basmadan turnikeden geçtiği gerekçesiyle kadın güvenlik görevlisi duruma müdahil olarak, çocuğa da kart basılması gerektiğini söyledi.

Yaşanan sözlü tartışmanın ardından kadın yolcu, çocuğunun çekilerek istasyondan çıkartılmak istendiğini iddia etti. Yolcu ile güvenlik görevlisi arasında itiş kakış ve sözlü tartışma yaşandı. Vatandaş tarafından o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle gerginlik daha büyümeden yatıştırıldı ve kadın yolcu çocuğuyla birlikte tramvaya bindi.

Tramvayda da bağırmaya devam eden kadın yolcuya bazı yolcular tepki gösterdi. Birkaç istasyon seyahat eden yolcu, Atakum Belediyesi Tramvay İstasyonu'nda inerken, güvenlik görevlisinden şikayetçi olacağını belirtti.