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İşte Samsun'un korona tablosu

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun’un ilçe korona dağılım tablosunu ilk kez açıkladı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun'un ilçe korona dağılım tablosunu ilk kez açıkladı. Toplam vaka dağılımına göre en çok vaka görülen 5 ilçe Bafra, Atakum, İlkadım, Canik ve Çarşamba olarak öne çıktı.


Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İlimize ait Kovid-19 verilerinin, halkımızın bilgilendirilmesi adına paylaşılması uygulamasına bu hafta itibariyle başlıyoruz. Sağlık Bakanlığımız veri setleri ve tarih aralıklarına (6- 12 Mart) göre yapılacak paylaşımlarda, bu hafta itibariyle ‘100 binde vaka sayısına göre en çok vaka görülen 5 ilçemiz' ve ‘toplam vaka dağılımına göre en çok vaka görülen 5 ilçemiz' tabloları hazırlanarak sunulmuştur. Her hafta cuma günü sosyal medya adreslerimiz üzerinden yayınlanması planlanan tablolarımızın sayısı ve içeriği yine bakanlık veri setlerimize göre güncellenecektir” denildi.


Toplam vaka dağılımına göre en çok vaka görülen 5 ilçe Bafra, Atakum, İlkadım, Canik ve Çarşamba olarak öne çıkarken, 100 binde vaka sayısına göre en çok vaka görülen 5 ilçe ise Bafra, 19 Mayıs, Terme, Asarcık ve Salıpazarı olarak tespit edildi.

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