İstenmeyen dövmelerden kurtulmak mümkün

Pico lazerin kullanım alanları hakkında bilgilendirmede bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Zennure Takcı, “Pico lazer; melazma hastalığı, güneş lekeleri, yaşlılık lekeleri, çiller, pıh (postinflamatuar hiperpigmentasyon) tedavisi, solar lentigo, cafe- au-lait lekeleri, ota nevus, becker nevus, nevus spilus, dövme silme, iğneli radyofrekansta (altın iğne) kullanılır” dedi.

Dövme silme işleminde en ideal mevsim kış

Dövme silme işleminde saniyenin trilyonda bir hızı artış yapabilen pico lazer cihazı kullanılarak daha az seans sayısı ile daha az ağrılı ve daha konforlu tedavi gerçekleştirilebildiğini vurgulayan Doç. Dr. Takcı, “Dövmenizin rengi, süresi profesyonel ya da amatör olması tedavi başarısını etkiler. Her mevsimde dövme silme işlemi yapılabilmektedir. Ancak en ideali kış mevsimidir. İşlemden yarım saat önce lokal anestezik kremler uygulanır. 10-15 dakikada silme işlemi gerçekleşir” diye konuştu.

Daha hızlı ve etkin silme işlemi sağlıyor

Günümüzde picosaniye lazerlerin, nanosaniye atım yapan Q-Switch lazerlere göre 1000 kat daha kısa sürede hızlı ve daha etkin atım yaparak leke tedavisi ve dövme silmede devrim gerçekleştirdiğini vurgulayan Doç. Dr. Zennure Takcı, şu bilgileri paylaştı:

“Leke ve dövme silmede lazer tarafından hedeflenen pigmentleri pico lazer sistemleri çok daha küçük parçacıklara parçalayarak normal dokularda termal hasar oluşturmaz. Sonuçta daha az seans sayısı ile daha hızlı ve etkin tedavi sonuçları alınırken, tedavi esnasında daha az ağrı hissi duyulur. Tedavi sonrası oluşabilecek eritem ve kabuklanma gibi yan etki riskleri azalır.”