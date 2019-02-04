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İstiklal Mahallesi'nin 40 yıllık cami özlemi diniyor

Tekkeköy’ün en büyük mahallesi olan İstiklal Mahallesi’ne cami yapılabilmesi için çalışmalar başladı.

Tekkeköy'ün en büyük mahallesi olan İstiklal Mahallesi'ne cami yapılabilmesi için çalışmalar başladı.


Tekkeköy Kutlukent bölgesindeki ilçenin en büyük ikinci mahallesi olan İstiklal Mahallesi cemaatinin kırk yıllık cami özlemi diniyor. Tekkeköy'ün en büyük ikinci mahallesinin ibadethane ihtiyacının karşılanması noktasında ilk adımların atıldığına değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bugün hayırsever ağabeylerimiz İstiklal Mahallemize bir cami yapılması için 2 bin 500 metre karelik arsayı belediyemize bağışladılar. Arsanın bağışlanmasıyla hayırlı bir yola çıkmış bulunuyoruz. Rabb'im bu güzel projenin hayat bulması için çalışan, bağış yapan ve bağış yapacak herkesten razı olsun” dedi.



Cami için 2 bin 500 metre karelik arsa bağışlandı


Caminin en kısa zamanda temelinin atılacağı müjdesini veren Başkan Togar, “Kutlukent bölgemiz İstiklal Mahallemizde yani ilçemizin en büyük ikinci mahallesinde 40 yıldır özlemi çekilen bir cami ihtiyacının karşılanması için 2 bin 500 metre karelik arsayı cami yapılması için belediyemize bağışlayan çok kıymetli hayırsever ağabeylerim sayesinde inşallah 31 Mart'a kadar hep birlikte camimizin temelini atarak cemaatiyle buluşturacağız. Bu arsayı böyle hayırlı ulvi bir vesileyle bağışlayan ağabeylerime teşekkür ederim. Rabb'im niyetlerini kabul ve makbul eylesin” şeklinde konuştu.

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