Samsun Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri arasında "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" yapıldı.

Alaçam Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda yapılan yarışmaya Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Erdal Bolat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, Anadolu Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri katıldı.

Yarışmada Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Elif Rana Kaya birinci olarak Alaçam'ı Samsun'da temsil etme hakkını kazandı.

Lise öğrencileri arasında yapılan yarışmada Alaçam İmam Hatip Lisesi öğrencisi Elif Rana Kaya birinci, Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Esma Betül Kaya ve Şehit Erdal Bolat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Salih Çolakoğlu ikinci oldular, Anadolu Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencisi Kader Çavuş üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada birinci olan Elif Rana Kaya, "Beni bu günlere getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerime, anneme, babama ve bu yarışmada en büyük destekçim olan edebiyat öğretmenim Muhammet Çelik'e teşekkür ederim" dedi.