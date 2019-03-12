Samsun'un Bafra ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı" düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezinde Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen programda günün anlam önemini belirten konuşma Türkçe Öğretmeni Zübeyde Öztürk tarafından yapıldı. Okullar arası resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesiyle devam eden programında öğrenciler tarafından İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri okundu. Anma programı okul korosu tarafından seslendirilen marşlarla son buldu.