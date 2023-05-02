OKAF'23'te stant açan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş (YEDAŞ), genç yetenekleri ağırladı.

Samsun'da, 28-29 Nisan tarihlerinde Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda gerçekleşen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF'23) YEDAŞ da yerini aldı. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde, elektrik dağıtım sektöründe kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayı amaçlayan YEDAŞ, Samsun'da düzenlenen OKAF'23'te stant açarak gençlerle bir araya geldi.

Fuarda YEDAŞ standına yoğun ilgi

OKAF'ın odağında yer alan üniversiteli gençler ile mezunlara sunulacak kariyer fırsatları ve hizmetlerinde paydaşların rolleri, sorumluluk ve katkılarına dair bilgiler veren YEDAŞ yetkilileri, etkili özgeçmiş hazırlama, iş başvuruları sonrasında gerçekleşen insan kaynakları görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında kısa bir sunum da gerçekleştirdi.

‘İşveren ve gençler' bir arada

OKAF etkinliği ile ilgili değerlendirmede bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, “İşverenlerin ve gençlerin birebir temas kurmalarını sağlayan bu tarz etkinliklerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İş hayatına adım atmaya hazırlanan genç arkadaşlara yol gösterici olmayı önemsiyor ve bu doğrultu çalışmalarımızı planlıyoruz. Herkes için verimli bir etkinlik olduğuna inanıyorum ve bu yılda genç arkadaşlarla bir araya geldiğimiz için mutluluk duyuyorum” dedi.