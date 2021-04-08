İşverenlere nitelikli personel Büyükşehir'den

İşverenlerin sık sık şikayet ettiği ‘nitelikli personel bulamıyoruz' sorununa hızlı bir şekilde cevap veren Büyükşehir Belediyesi, İstihdam ve Kariyer Merkezi aracılığı ile işverenden aldığı personel ihtiyacı niteliklerini sisteminde depolayarak doğru işe doğru kişiyi yönlendiriyor.

Verilen hizmetin güzel bir uygulama olduğunu belirten iş adamı Bülent Üstündağ, "Kariyer Merkezi geniş bir iş birliği ve diyalogla işsizlik, iş bulamama, en önemlisi de biz işverenler için nitelikli çalışan bulamama sorununa bir çözüm getirdi” dedi.

Bir fabrika müdürü Serkan Çayır, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Verilen hizmet gerçekten güzel ve faydalı. Eleman ihtiyacımız olduğunda birçok kişiyle görüşmek yerine kriterlerimize uygun personel bize gönderildiği için daha hızlı bir şekilde görüşmelerimiz gerçekleşiyor. Kariyer Merkezi zaman kaybından bizi kurtarmış oluyor" şeklinde konuştu.

“Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyoruz”

“İstihdam Merkezi ile tanışmamız oradaki kariyer danışmanlarının fabrikamızı ziyareti ile başladı” diyen çiğköfte firması genel koordinatörü Göktuğ Kefeli, "Yapılan çalışmalar bize anlatıldı. Biz de ihtiyacımız olan personeli bulma konusunda merkez ile çalışmaya karar verdik. İyi ki de Büyükşehir ile çalışmışız. Gerçekten gönderilen her personel bizim aradığımız nitelikte. Normalde eleman ihtiyacımız için verdiğimiz ilanlarda bize yüzlerce başvuru olurdu ve içlerinden eleme yapmaya kalkmak günler sürerdi. Şimdi durum çok farklı. İstediğimiz nitelikteki personel bize anında gönderiliyor ve sayı bakımından da zaten seçilmiş kişiler olduğu için kısa bir görüşme sonrasında gelen kişileri işe başlatabiliyoruz. Hizmeti veren Büyükşehir Belediyemize ve belediye başkanımız Mustafa Demir'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İş adamı Nadir Seyhan ve bir tekstil firması genel müdürü Özcan Keskinsoy da merkezin kendilerine sunduğu hizmetten memnuniyetlerini dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti.