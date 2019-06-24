İsviçre'den geldi, Samsun'da obezite ameliyatı oldu

İsviçre'de yaşayan Arnavut asıllı Afrim Imeraj, obezite ameliyatı olmak üzere Samsun'u tercih etti.

Medicana Samsun Hastanesi, obezite ve diyabet ile mücadelede tüm tedavi yöntemlerini etkin olarak kullanan sağlık kurumlarının başında geliyor. Hekim kadrosunun güçlü olması ve multidisipliner bir yaklaşımla tedavi planlamaları sayesinde hastalar, tecrübeli ellerde ve güvenli bir ortamda tedavilerini gerçekleştirip, sağlıkla hayatlarına devam edebiliyor. Samsun ve bölgeye hizmet veren hastanede özellikle obezite ve diyabet cerrahisi alanlarında yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara da hizmet veriliyor.

Multidisipliner yaklaşımın önemine değinen Medicana Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Uzmanlarından Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güzel, “Hastalarımızı değerlendirirken ve cerrahilerini planlarken ilgili bölümlerden görüş talep ettiğimiz ve hastalarımızı yönlendirdiğimiz durumlar olabiliyor. Aynı çatı altında diğer bölümlerimizden destek almak hem bizler hem de hastalarımız için konforlu ve güvenli bir tedavi süreci sunuyor” dedi.

“Yurt dışından gelen hastalar Medicana'yı tercih ediyor”

Obezite ve metabolik cerrahi ameliyatlarında bölgede önemli bir boşluğu dolduran ve referans hastane konumunda olan Medicana Samsun Hastanesi, yurt dışından gelen yabancı hastalara da hizmet veriyor. İsviçre de yaşayan Arnavut asıllı Afrim Imeraj obezite ameliyatı olmak üzere Medicana International Samsun Hastanesini tercih etti. Uzun yıllardır kilo vermek için çok çaba sarf eden Imeraj, “Bu çabalarım sonucunda kilo da verdim ama verdiğim kiloları aynen geri aldım. Yaptığım araştırmalar sonucunda, Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güzel hocamıza ulaştım. Kendisi de Arnavut olan, daha önce Kerim Hocamıza obezite ameliyatı olmuş sanatçı Big Mama ile görüşmemde de doğru karar verdiğimi anladım. Ameliyat olduğum için çok mutluyum. Hastaneye adım attığım andan taburcu olduğum bu ana kadar tüm süreçlerden çok memnunum. Doktorumun önerilerine sıkı sıkı riayet edeceğim. İlk kontrolde farklı bir Afrim olarak tekrar Medicana'ya geleceğim. Öncelikle Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güzel'e ve şahsında tüm hastane personeline teşekkür ederim. 5. yıldızlı otel konforunda ameliyatımı oldum ve hastaneden ayrılıyorum” açıklamasında bulundu.

Ameliyatlar hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Kerim Güzel, “Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen hastalarımızı değerlendirip, ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Hastalarımıza en uygun yöntemi onlarla yaptığımız değerlendirme sonrası kararlaştırıyoruz. Tek bir yöntem değil, hastaya uygun olan, yani beslenme düzenine, yaşam tarzına, spor yapıp yapmadığına göre şekillenen bir ameliyat kararı veriyoruz” diye konuştu.

“Obezite tedavisi ve obezite cerrahisi”

Obezite tedavisi ve cerrahisine de değinen Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güzel, "Obezitenin tedavisi; sadece obeziteye yönelik olmakla birlikte, yandaş hastalıklarla yaptığımız mücadele ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Medikal tedavinin yetersiz olduğu durumlarda cerrahi tedavi seçenekleri ile de çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Günümüzde sıklıkla diyabetik obezlerde kullanılan yöntemler sayesinde hastalar hem kilolarından, hem şeker hastalığından ve de bunlara bağlı oluşabilecek komplikasyonlardan kurtulmaktadırlar. Obezitenin cerrahi tedavisi, sadece obez olan kişilerde; VKİ 40 ve üzeri olanlara, şeker hastalığı gibi ek hastalığı olanlarda; VKİ 35 ve üzeri olanlarda, şeker hastalığı olup da mevcut tedavilere rağmen kontrol edilemeyen kan şekeri yüksekliği olan hastalarda da 30 ve üzeri durumlarda tercih edilebilir. Bu konu ile ilgili araştırmalar son yıllarda oldukça ileri düzeylere gelmiş ve çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Uygulanan farklı teknikler yardımı ile hastalara yönelik olarak başarının üst düzeyde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

Laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılıyor

Dr. Güzel, şu bilgileri verdi:

"Bariyatrik veya metabolik cerrahi olarak tanımlanan bu tedaviler artık laparoskopik yöntem olarak tanımlanan ve halk arasında kapalı yöntem olarak bilinen şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede hastaların hastanede kalış süreleri ve iyileşme süreleri daha kısa olmakta ve normal yaşama dönüş bu sayede daha çabuk gerçekleşmektedir. Hastaların çoğu kısa zamanda hem kilolarından hem de eğer varsa şeker ilaçlarından kurtulmaktadırlar. Buna bağlı olarak kişilerin yaşam kalitesi artmakta ve riskler asgari düzeye inmektedir. Ancak unutulmaması gereken, obezitenin başlı başına ciddi bir sorun olmasının yanı sıra tedavilerinde de birtakım risklerinin de söz konusu olmasıdır. Burada en önemli nokta hangi hastaya hangi yöntemin uygulanacağına karar verilmesi ve hastaların her konuda bilinçlendirilmesidir.”