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İşyerinde ölü bulundu

Samsun’da bir kişi iş yerinde ölü olarak bulundu.

Samsun'da bir kişi iş yerinde ölü olarak bulundu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tobelen Mahallesi'nde bulunan ikinci el oto pazarında bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikinci el oto alım işi yapan ve zaman zaman da iş yerinde kaldığı öğrenilen Ali Çığıltepe (85), ofisinde yerde yüz üstü yatar halde ölü olarak bulundu. Ali Çığıltepe'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yaşlı adamın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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