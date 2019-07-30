İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İşyerinden 25 adet marş kollektörü çalındı

Samsun’un Bafra İlçesinde bir iş yerinden 25 adet marş kollektörü çalındı.

Samsun'un Bafra İlçesinde bir iş yerinden 25 adet marş kollektörü çalındı.


Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Kafkas Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oto Elektrikçisi Ş.E. akşamüzeri iş yerine geldiğinde, iş yerinin kepenginin yarım açık olduğunu gördü. Polisi arayarak durumu bildirmesi üzere olay yerine gelen Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yeri sahibiyle birlikte yaptıkları incelemede 25 adet civarında hurda marş kollektörünün çalındığını tespit etti. Polis ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.