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İtalyan turistler kanyona hayran kaldı

İtalya’dan karavanla Samsun’a gelen 30 kişilik turist kafilesi, tekne turu yaptıkları Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’na hayran kaldı.

İtalya'dan karavanla Samsun'a gelen 30 kişilik turist kafilesi, tekne turu yaptıkları Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'na hayran kaldı.


17 karavan ile İtalya'dan Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'na gelen 30 kişilik turist kafilesi, kanyonda tekne turuna katılarak unutulmaz bir gün geçirdi. İtalyan turistler, kanyonu gezdikten sonra özel bir tekneye binerek, kanyonu su üstünde gezdiler. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren İtalyan turistler, eşsiz doğa manzaralarının tadını çıkardılar.


Kanyona hayran kalan İtalyan turistler, kendi ülkelerinde de Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'nun güzelliklerinden bahsedeceklerini ifade ettiler.

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