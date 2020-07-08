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'İterek annesinin ayağını kırdığı' iddia edilen genç tutuklandı

Samsun’da ’tartıştığı annesini iterek ayağının kırılmasına sebep olduğu’ iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 'tartıştığı annesini iterek ayağının kırılmasına sebep olduğu' iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.G. (53) adlı anne aralarında tartışma çıkan oğlu F.G.'nin (29) kendisini iterek ayağının kırılmasını neden olduğunu belirtti. S.A.(31) adlı genç kadın da olay sırasında kardeşinin kendisine yumruk atarak darp ettiği ileri sürdü. Anne-kız F.G.'den şikayetçi oldu.


İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekip olayla ilgili F.G.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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