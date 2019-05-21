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İtfaiye görevlisi fındık bahçesinde intihar etti

Samsun’da itfaiyede çalışan bir kişi kendisini fındık bahçesinde tabancayla vurularak intihar etti.

Samsun'da itfaiyede çalışan bir kişi kendisini fındık bahçesinde tabancayla vurularak intihar etti.


Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'deki fındık bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayvacık İtfaiyesinde görev yapan İslam Demirkaya (53) girdiği bunalım sonucu evinin yakınındaki fındık bahçesinde tabancayla kendini kafasından vurarak intihar etti. İslam Demirkaya'nın cenazesi fındık bahçesindeki ağacın dibinde oturur halde bulundu. Demirkaya'nın cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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