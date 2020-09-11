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İzin dönüşü otomobiliyle takla atan astsubay ve ailesi yaralandı

İstanbul’dan izne gittiği Ordu’dan geri dönerken Samsun’da otomobiliyle takla atan araçta bulunan astsubay ile eşi ve kızı kazada yaralanarak ölümden döndüler.

İstanbul'dan izne gittiği Ordu'dan geri dönerken Samsun'da otomobiliyle takla atan araçta bulunan astsubay ile eşi ve kızı kazada yaralanarak ölümden döndüler.


Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı mevkisi Samsun-Ankara karayolu üzerinde sabah saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da Hava Kuvvetvetleri Komutanlığı'nda görev yapan Astsusay Kıdemli Başçavuş Bekir Kelsoy eşi ve kızı ile birlikte yıllık izne ayrılarak Ordu'ya tatile gittiler. Tatil dönüşü İstanbul'a geri dönmek için yola çıkan Bekir Kelsoy idaresindeki 16 GA 441 plakalı otomobil, Çakallı girişi virajı alamayarak yoldan çıkıp yaklaşık 35 metre takla atarak ters döndü. Kazada, Astsubay Bekir Kelsoy, eşi Pakize Kelsoy ve kızı Zeynep Sudenaz Kelsoy yaralandılar. Ağır yaralandığı öğrenilen Bekir Kelsoy ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, eşi ve kızı ile ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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