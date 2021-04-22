Samsun'da bir günde 65 bin 835 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı. İzolasyon kurallarını ihlal eden 5 kişiye idari işlem uygulandı.

Korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında yapılan uygulama, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarında; Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 56 bin 555 şahsın HES kodu sorgulaması yapıldı. İzolasyon kuralını ihlal eden 4 kişi yakalandı. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 527 kişi ikametlerinde denetlendi. Adresinde bulunmayan 1 kişiye idari işlem yapıldı. Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9 bin 280 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 653 kişi ikametlerinde denetlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kısıtlamaları

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Doç. Dr. Vali Zülkif Dağlı başkanlığında korona virüse karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplandı. Bu kapsamda Samsun Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Her hafta sonu cuma günü 19.00'dan başlayarak pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu haftaya özgü olmak üzere 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan başlayarak 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanmasına, Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 14/04/2021 tarihli ve 17 sayılı toplantısında alınan kararın ekindeki sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişilerin belirtildiği 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nin geçerli olmasına, kurulun 14/04/2021 tarihli ve 17 sayılı toplantısında alınan kararın 1. ve 3. maddelerinde düzenlenen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında belirli saat aralığında (10.00-17.00) açık olabilecek/sınırlı şekilde faaliyet gösterebilecek işyerleri (bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi) ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esasların 23 Nisan 2021 Cuma günü de birebir uygulanmasına, Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı kutlamalarının; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 06/04/2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenlerinin fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilmesine, çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programlarının yapılmamasına, bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilmesine, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişilerin de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmişti" denildi.

Uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

21-22 Nisan tarihleri arasında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı sabit yol uygulaması ve şok uygulamaları yapıldı. 22 bin 423 kişinin GBT sorgusu yapılarak 26 aranan kişi yakalandı. 4 kişi adli işlem yapılarak, 39 kişiye 23 bin TL para cezası uygulandı. 2 bin 260 araç kontrol edildi. 18 araca cezai işlem yapılarak 15 bin 592 TL para cezası uygulandı. 3 araç trafikten men edildi. 293 iş yeri kontrol edildi. 1 adet tabanca, 8 adet mermi, 11 adet kesici/delici alet, 77,92 gram esrar-1,29 gram kokain-0,30 gram metamfetamin-49 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Trafik yönünden 2084 araç ve sürücü kontrol edildi. 769 araç ve sürücüye 305 bin 868 TL cezai işlem uygulandı. 22 araç trafikten men edildi.