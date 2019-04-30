Jandarma 180 yaşında

Samsun Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 100. Yıl İlkokulunda mesleki kariyer tanıtım programı düzenlendi.

Okul Müdürü Cafer Kara tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Kıdemli Astsubay Üstçavuş Serpil Ürel Acar tarafından yapıldı. Acar, "Mazisi başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması,milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun takdirini kazanmıştır" dedi.

Öğrencilerin gösteri ve okuduğu şiirlerle devam eden programda Kaymakam Bahar Kaya, Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ve Jandarma Komutanı Gürkan Demir birlikte 180'inci kuruluş yıldönümü pastası kesildi. Pasta kesiminin ardından Jandarma ekipleri tarafından açılan stantlarda öğrencilere teşkilat bünyesinde kullanılan araç ve gereçler uygulamalı olarak anlattı. İz takip köpeği "Lodos" ve jandarma atlı birlikleri öğrencilerin büyük ilgisini çekti.