Jandarma 2 kilo 340 gram esrar ele geçirdi: 1 gözaltı

Samsun'da jandarmanın takibi sonucu bir kişi 2 kilo 340 gram kubar esrar ve 3 adet sentetik ecza ile yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesi Çelikalan Mahallesi'nde H.C.(28) adlı şahsın evine ve eklentisine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 2 kilo 340 gram kubar esrar maddesi ve 3 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili H.C. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.