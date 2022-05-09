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Jandarma 8 bin 758 kök kenevir bitkisi ele geçirdi

Samsun’da jandarma ekipleri bir tarlada yaptıkları operasyonda 8 bin 758 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Samsun'da jandarma ekipleri bir tarlada yaptıkları operasyonda 8 bin 758 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.


Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Güzpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir tarlada yaptıkları operasyonda 8 bin 758 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişinin yakalanmasına çalışılıyor. Soruşturma devam ediyor.

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