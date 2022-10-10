Jandarma aranan 4 bin 608 şüpheliyi yakaladı

Dr. Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bu yıl ilk dokuz aylık dönemde 1 milyon 227 bin 101 şahıs ve 454 bin 346 araç sorguladığını, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 608 şüpheli ile terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 35 şahsı yakaladığını açıkladı.

Vali Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, vatandaşların huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması ve suç/suçlularla etkin mücadele kapsamında 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, yardımcıları ve şube müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Ayrı ayrı tüm şube ve ilçelerde asayiş ve güvenlik için 7/24 kesintisiz sürdürülen faaliyetler ve genel durum hakkında bilgi alan Samsun Valisi Dağlı, “Samsun İl Jandarma Komutanlığımızca 01 Ocak-30 Eylül 2022 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 1 milyon 227 bin 101 şahıs ve 454 bin 346 araç sorgulanmış, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 608 şüpheli ile terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 35 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca, 82 kayıp şahıs bulunmuş ve 140 adet tabanca, 163 adet av tüfeği, 312 adet mühimmat ele geçirilmiştir” dedi.

851 kaçakçılık olayı

Aynı dönemde 851 kaçakçılık olayının meydana geldiğini ifade eden Vali Dağlı, “Olaylarda 1031 şahıs yakalanmış, 151 bin 771 gram kubar esrar, 775 bin 211 kök kenevir bitkisi, 2 bin 826 gram bonzai, 1943 gram toz esrar, 6 bin 758 gram metanfetamin, 22 bin 534 adet sentetik hap, 511 litre alkollü içki, 564 adet tarihi eser, 2 bin 626 paket kaçak sigara, 32 adet tabanca, 26 adet av tüfeği 625 kg tütün ve 148 bin 888 adet makaron ele geçirilmiştir” diye konuştu.

21 bin 318 araç sürücüsüne eğitim

Trafik timlerince de 418 bin 734 araç sürücüsü kontrol edilerek, 21 bin 318 araç sürücüsüne trafik kuralları hususunda eğitim verildiğini ifade eden Vali Dağlı, vatandaşlara huzurlu bir ortamın sağlanması için bugüne kadar gece-gündüz demeden her şartta fedakarca çalışarak, görevini layıkıyla yerine getiren İl Jandarma Komutanlığı personelini özverili gayretlerinden dolayı tebrik ederek, bundan sonra da hassasiyetle ifa etmeye devam edecekleri görevlerinde kolaylık ve başarılar diledi.