Jandarma, diyaliz hastalarının yardımına koştu

Samsun'un Asarcık ilçesinde kardan dolayı servis aracına gidemeyen 3 diyaliz hastasının imdadına jandarma yetişti.

Asarcık ilçesinde 3 diyaliz hastasını diyaliz merkezine götürecek servis aracı, yoğun kar yağışından dolayı hastaların evlerine ulaşamayınca jandarmadan yardım istedi. Diyaliz hastalarını araçla evinden alan jandarma ekipleri, onları servis aracına kadar götürdü.

Samsun Valisi Osman Kaymak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Asarcık ilçesinde 3 diyaliz hastasını diyaliz merkezine götürecek servis aracının yoğun kar yağışından dolayı jandarmadan yardım istemesi üzerine, vatandaşları evlerinden alıp servis aracına ulaşmalarını sağlayan jandarma personelimizi tebrik ederiz” ifadelerini kullandı.