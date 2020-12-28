İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma EBA üzerinden ders verdi

Samsun’un Alaçam ilçesinde jandarma trafik timince öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitimi verildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma trafik timince öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitimi verildi.


Alaçam İlçesi Gökçeboğaz İlkokul ve Ortaokulu öğrencileri, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet üzerinden verilen trafik eğitimine katıldı. Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Gökçeboğaz Ortaokulu EBA Destek Noktasında internet üzerinden düzenlenen eğitime katılan öğrencilere trafik ve trafik kuralları hakkında bilgi aktarıldı.


Pandemi süreci nedeniyle eğitimin uzaktan verilmeye başlandığını belirten Trafik Tim Komutanı Uzman Jandarma Kademli Çavuş Levent Özyünsel, "7-11 yaş grubunda yer alan çocukların bizler tarafından verilen eğitimler sonrasında her gün trafiğin içinde yer alan anne, baba ve aile bireylerinin trafik kazalarıyla ilgili farkındalıklarının yükseltilmesi, yarının bireylerini şimdiden yetiştirmek ve onların yetiştireceği nesillere alt yapı oluşturulması trafik kurallarının herkes için var olduğu bilincinin yerleştirilmesi hedeflenmektedir" dedi.


Eğitimde trafikte dikkat edilmesi gereken konuları anlattığını dile getiren Özyünsel, "Ülkemizde meydana gelen kazaları sıraladığımızda hız limitlerine uymamak kazaların başlıca nedeni olarak öne çıkmaktadır. Sürücülerin bu konuda daha duyarlı olmaları ve yönetmelikte belirtilen kurallara uymaları halinde kazalar büyük oranda azalacaktır" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.