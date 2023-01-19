Jandarma evde ayakkabı kutusuna gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirdi

Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu bir kişi, evinde ayakkabı kutusuna gizlenmiş bin 476 adet sentetik ecza ile yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Dereler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü Siber ekibi ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.K.(25) adlı şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine yaptıkları takip ve çalışma sonucu evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada ayakkabı kutusu içine gizlenmiş bin 476 adet sentetik ecza uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.