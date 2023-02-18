Jandarma iş yerinde uyuşturucu ele geçirdi

Samsun'da jandarma tarafından bir iş yerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Şabanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, müşterek hareket ederek uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptıkları takip sonucu bir iş yerine baskın düzenledi. Uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi elde edilen iş yerinde yapılan aramada 28 kapsül sentetik ecza, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1,5 gram metamfetamin maddesi, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 3 adet mermi, 50 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı madde ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili S.K.(43) ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.