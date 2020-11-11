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Jandarma tarafından uyuşturucuyla yakalanan genç gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.Ç.'nin (21) Selahiye Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, poşet içinde 250 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ç. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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