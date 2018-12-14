Jandarma trafik timlerinden 'ağır vasıta' denetimi

Jandarma trafik timleri trafik güvenliğinin arttırılması çalışmaları kapsamında, kaza anında sürücülerin araçların altına girmesini önlemek ve yaralanmaları azaltmak maksadıyla, ağır vasıtaların arka ve koruma çerçevelerinin özellikle gece görünmesini arttırmak amacıyla denetimler yaptı. Bafra-Kolay yolunda yapılan denetimlerde, arka ve yan koruma çerçevesi, arka işaret levhası ve reflektörler kontrol edildi. Eksikleri bulunan sürücüler ve araç sahiplerine cezai işlem uygulandı, eksiklerin giderilmesi konusunda sürücülere uyarı yapıldı.

Jandarma trafik tim ekipleri, karayollarında can ve mal güvenliğinin sağlanması için jandarma sorumluluk sahasında sık sık denetim yaptıklarını, amaçlarının ceza yazmak değil, sürücüleri trafik kuralları konusunda bilgilendirmek, kurallara uymalarını sağlamak olduğunu ifade ettiler.