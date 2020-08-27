Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Samsun'un Bafra ilçesinde 496 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde İstanbul'dan uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Bafra Otogarında geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri M.K. isimli şahsın çantasında yaptığı aramada 496 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen A.A. isimli şahıs ve şüpheli M.K. gözaltına alındı.

Jandarma tarafından başlatılan inceleme sürüyor.