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Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Bafra’da 15 kök dişi Hint keneviri, 728 gram kurutulmuş kubar esrar, kurutmak maksadıyla hazırlanan led lambalar ve 2 buhar makinesi ele geçirdi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Bafra'da 15 kök dişi Hint keneviri, 728 gram kurutulmuş kubar esrar, kurutmak maksadıyla hazırlanan led lambalar ve 2 buhar makinesi ele geçirdi.


Olay, Bafra'ya bağlı Taşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda S.H.'ye ait evde 15 kök dişi Hint keneviri, 728 gram kurutulmuş kubar esrar, kurutmak maksadıyla hazırlanan led lambalar ve 2 buhar makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili S.H. gözaltına alındı.

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