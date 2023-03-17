Jandarmadan 115 bin TL'lik baskın

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ‘kaçak makaron satışı' duyumu üzerine yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 115 bin TL'lik malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele ve "Türkiye Müşterek Duman Uygulaması" çerçevesinde Çarşamba Jandarma Karakol Komutanlığı, KOM Şube, İstihbarat Şube ve Çarşamba 3. JASAT ekipleri ile müşterek olarak yapılan çalışma neticesinde, Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi'nde A.G.(42) isimli şahsın işlettiği tütün dükkanında kaçak makaron sattığı duyumu alındı. Alınan arama kararına istinaden şüphelinin iş yerinde ve evinde yapılan aramada 180 bin 800 dal boş bandrolsüz makaron, 17 bin 400 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ayrıca 18 bin gram kıyılmış tütün elde edildi.

Piyasa değeri yaklaşık 115 bin TL'yi bulan malzemelerle ilgili soruşturma başlatıldı.